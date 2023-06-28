Сегодня у российской авиации снова не самый удачный день.

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" подбили российский штурмовик Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Об этом сообщают соцсети бригады.

"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-го ВДШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК Игла сбили российский истребитель Су-25. Спасибо ребятам за их работу! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах виден момент пуска ракеты от лица самого зенитчика. Также видно, как ракета летит к горизонту и взрывается на траектории встречи с самолетом. Правда, падение самолета, если таковое было, на видео не зафиксировано.

Ситуация на фронте – последние новости

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на пяти направлениях восточного участка фронта. Как заявили в Генштабе ВСУ, противник безуспешно атаковал в направлении Лимана, под Бахмутом, Марьинкой и Авдеевкой. Активничали оккупанты и на Шахтерском направлении

Военный обозреватель Александр Коваленко отмечает, что особенно интересная ситуация складывается в районе Бахмута, где ВСУ успешно оттесняют захватчиков сразу на нескольких участках. При этом в самом городе россияне начали терять позиции, ранее давшиеся им большой кровью.

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