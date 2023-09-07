Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям ЗРК противника.

Силы обороны за минувшие сутки нанесли сокрушительные удары по оккупантам. Как сообщается в вечернем сводке Генерального штаба ВСУ, в частности, мощно отработала украинская авиация – нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

В то же время враг продолжал терроризировать украинскую территорию - нанес 4 ракетных, 62 авиационных удара и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах, говорится в сводке Генштаба.

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Потери оккупантов-последние данные

Потери российских оккупантов с начала широкомасштабного вторжения приблизились к цифре в 267 тысяч. При этом за минувшие сутки были ликвидированы 610 российских военных.

В то же время потери оккупантов будут расти, ведь союзники увеличивают военную помощь Украине. В частности, США передают Украине снаряды с обедненным ураном и новую партию кассетных боеприпасов.

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