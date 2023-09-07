Украинские защитники за сутки отбили наступления оккупантов на четырех направлениях и сдерживают наступление захватчиков еще на двух направлениях.

Силы обороны Украины добыли частичный успех в вытеснении российских захватнических войск к югу от города Бахмут. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 34 боевых столкновения", - говорится в сводке.

При этом, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Видео дня

Война в Украине - ситуация на фронте 7 сентября

Отмечается, что в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также в Генштабе рассказали, как в целом прошли сутки на тех или иных направлениях фронта:

на Купянском направлении Силы обороны Украины отбили атаки противника в районе Синьковки; артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная Харьковской области;

Силы обороны Украины отбили атаки противника в районе Синьковки; артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная Харьковской области; на Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области; враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполовка Донецкой области;

украинские защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области; враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполовка Донецкой области; на Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области; враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Ивановское, Клещиевка, Северное Донецкой области;

Силы обороны отразили атаки противника в районах Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области; враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Ивановское, Клещиевка, Северное Донецкой области; на Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области; противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области;

украинские воины отразили атаки противника в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области; противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области; на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинка Донецкой области; противник нанес авиационный удар возле Красногоровки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области;

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинка Донецкой области; противник нанес авиационный удар возле Красногоровки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области; на Шахтерском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки; враг нанес авиационный удар неподалеку Урожайного; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки; враг нанес авиационный удар неподалеку Урожайного; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области. на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Работиного, Омельника Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области;

противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Работиного, Омельника Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области; на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле казацкого и Одрадокаменки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Томина Балка Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - говорится в сводке.

Война в Украине - актуальное

Сообщалось, что Силы обороны нанесли сокрушительные удары по оккупантам. В частности, мощно отработала украинская авиация - нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Вас также могут заинтересовать новости: