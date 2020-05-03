Россияне стали больше употреблять алкоголь на самоизоляции

Россияне на карантине стали больше пить, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Россияне пристрастились к алкогольным напиткам во время самоизоляции из-за распространения коронавируса и стали больше пить.

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщают российские СМИ.

По его данным, за период ограничительных мер потребление алкоголя выросло на 2-3 процента «достаточно равномерно». Мурашко напомнил, что спиртные напитки ослабляют иммунитет, поэтому не могут считаться помощниками в этой ситуации.

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«Не нужно думать, что даже там какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», — сказал глава ведомства. Он добавил, что особенно опасен алкоголь для граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, так как он провоцирует обострения хронических заболеваний.

На майские праздники россиянам дали рекомендации при коронавирусе. В частности, Роспотребнадзор посоветовал отказаться от алкоголя, так как он снижает способность организма противостоять инфекциям.

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

Как сообщал ранее УНИАН, исследовательская компания Nielsen зафиксировала увеличение продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях России в марте.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку не потому, что стали больше пить, а заменяя, таким образом, антисептики.