В России фиксируют увеличение продажи водки на треть

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку не потому, что стали больше пить, а заменяя, таким образом, антисептики.

Исследовательская компания Nielsen зафиксировала увеличение продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях России в марте.

Продажи стали расти в начале месяца, одновременно с ростом спроса на другие продукты, и достигли пика в последнюю неделю марта, сообщают российские СМИ.

Продажи водки за 23-29 марта увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, пива – на 25%, виски – на 47%, игристого вина – на 5%. Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев связал рост продаж алкоголя с его покупкой впрок и закрытием заведений общепита.

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Несмотря на существенный прирост продаж в последнюю неделю марта, в целом за месяц, по данным Росалкогольрегулирования, существенно выросли только продажи импортного алкоголя, в частности, виски. Продажи водки и вина либо снизились, либо почти не изменились. Статистики по пиву пока нет.

О росте продаж алкоголя в России ранее сообщали поставщики и Национальный союз защиты прав потребителей. Сбербанк зафиксировал прирост трат в магазинах алкоголя на 9% за весь март и на 32% за последнюю неделю месяца.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку не потому, что стали больше пить, а заменяя, таким образом, антисептики, которых не хватает.

Как сообщал ранее УНИАН, министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны не пытаться лечиться от коронавируса алкоголем. По его словам, это приведет к ухудшению ситуации.