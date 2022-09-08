Оккупанты цинично утверждают, что Мариуполь – "место, с которого началась обновленная российская государственность".

В главном храме вооруженных сил России освятили витраж, созданный из осколков, собранных в украинском Мариуполе.

Об этом сообщает Telegram-канал российского патриотического движения "Катюша".

Авторы витража отмечают, что изобразили "инока-воина Пересвета", возвращающегося к Дмитрию Донскому после победы над Челубеем на Куликовом поле.

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Александр Пересвет – русский воин-монах. Он был иноком Троице-Сергиевского монастыря, участвовал в Куликовской битве и погиб 8 сентября 1380 года.

Стекла для этого витража россияне собрали в уничтоженном и оккупированном россиянами украинском Мариуполе – там, где весной и летом шли активные бои.

"Кто-то собирал стекла среди обломков, кто-то вез мешок со стеклом в Москву, рисовал эскиз, раскрашивал элементы витража, участвовал в освящении или пишет сейчас этот пост. И у каждой совершенно невероятное чувство – создания чего-то целого и прекрасного из чего-то разрушенного", – говорят активисты "Катюши".

Образ Куликовской битвы был использован, по словам авторов, поскольку "Мариуполь – новое Куликово поле".

"Место, с которого началась обновленная российская государственность, город – символ, город, где победила правда. Как тогда, больше семисот лет назад", – говорится в сообщении движения.

Не меньше цинизма в том, куда витраж попадет после. Оккупанты планируют разместить символ оккупации и массовых убийств в Мариуполе в одной из школ этого города.

"Желательно — в кабинет истории", – заявляют они.

Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе разрушены около 95-98 процентов всех зданий.

Количество погибших в результате российского вторжения оценивали в 22 тысяч. Позднее городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше.

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