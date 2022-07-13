Жители Белгородской области бьют плитку и стекла в своих домах, чтобы стать "пострадавшими" от взрывов.

Россияне умудрились найти повод для наживы даже во взрывах в Белгородской области. Некоторые предприимчивые жители региона крушат свои дома ради компенсации.

О наживе на "бавовне" заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, общаясь с россиянами в прямом эфире.

Так, жительница Белгорода начала жаловаться, что в результате "хлопков" (в РФ стараются называть взрывы именно так) в ее жилище были повреждены мебель, телевизор и холодильник. Возмущенная женщина хочет получить компенсацию.

В ответ на жалобу россиянки Гладков заявил, что власти области уже начали оценивать ущерб и будут выделять средства на восстановления повреждений "с учетом доходов каждой семьи". Однако он отметил, что на фоне взрывов в Белгороде некоторые жители начали хитрить.

Некоторые местные жители бьют плитку и стекла в своих домах ради компенсации. По словам чиновника, жители Белгорода и области начали искать в "бавовне" выгоду. Люди хотят обновить за счет компенсаций ремонт, поменять старые окна на пластиковые и просто получить деньги.

Также не обошлось и без "справедливости". Оказывается, если семья хорошо живет и у нее есть бассейн, который пострадал в результате взрывов, то власти РФ не будут компенсировать стоимость его ремонта. Чиновник утверждает, что такой семье помогут с восстановлением кровли, стекол и дверей. А такую "роскошь" как бассейн люди должны восстанавливать сами, что является "справедливым", утверждает Гладков.

Ранее УНИАН уже сообщал, что власти Белгорода предупредили напуганных взрывами людей, что спать спокойно они уже не смогут.

Вас также могут заинтересовать новости: