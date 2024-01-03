Обвалились просмотры и у российских пропагандистских сайтов.

Одним из главных итогов 2023 года в России оказалось растущее недоверие пропаганде. Жителей страны все меньше интересуют программы Владимира Соловьева, Z-каналы в Telegram теряют подписчиков, а главные пропагандистские сайты - свою аудиторию.

Как обнаружил "Можем объяснить", рейтинг шоу Владимира Соловьева упал в полтора раза. К концу 2022-го в топ-100 самых популярных передач в России (аудитория 4+ по данным Mediascope) были 5 пропагандистских ток-шоу, а выше всего - "Вечер с Соловьевым": 14 место с рейтингом 3,6%. Год спустя Соловьев по-прежнему популярнее коллег-пропагандистов, но лишь на 35-м месте с рейтингом 2,1% (падение - более чем в полтора раза).

Обвалились просмотры у пропагандистских сайтов, свидетельствует статистика сервиса LiveInternet. Среди главных пострадавших - РИА Новости, "Комсомольская правда" и "Известия". За год они потеряли от 9 до 20 млн посетителей. В декабре 2023 года на сайт РИА зашли 60 млн уникальных пользователей, а в декабре 2022 - 75 млн. "Ленту.ру" в минувшем декабре посетили 54 млн человек (годом ранее - 63 млн). Самые большие потери - у "Комсомолки". Если в декабре 2022 года на сайт КП зашли 107 млн пользователей, то через год - всего 87 млн.

Видео дня

От Z-каналов массово отписываются пользователи. Потери начались после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина в июне. Больше всего отписок - у "военкоров", которые теряют почти по 1 тыс. человек в день, говорят данные TgStat. Так, канал WarGonzo (Семен Пегов) с июня потерял более 200 тыс. подписчиков (с 1,3 млн до 1,09 млн). Похожие потери у Евгения Поддубного (минус 170 тыс. за полгода). Юрий Котенок потерял больше 50 тыс. подписчиков. А "военкор" ВГТРК Александр Сладков вообще перестал быть миллионником - в июле на него были подписаны 1,08 млн, сейчас - всего 944 тыс.

Российская пропаганда - детали

Недавно российский пропагандист Владимир Соловьев, известный своей пламенной риторикой в адрес Запада, похоже, обиделся на критику, которую он получил от одного из своих частых гостей Захара Прилепина.

Продвигая кремлевскую пропаганду в своем телешоу, к Соловьеву часто присоединяется участник дискуссии пропагандист Захар Прилепин, писатель и политик. Несмотря на его преданность Кремлю, интервью, которое Прилепин дал медийной личности Ксении Собчак, вызвало раздражение Соловьева.

Соловьев заявил, что уважает Прилепина как "человека, писателя и деятеля культуры", но не может понять, почему тот согласился на интервью с "абсолютным никем" Собчак.

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