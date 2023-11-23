Вместо защиты Соловьева Прилепин заявил, что у Соловьева "свой стиль" и что "не вся его риторика кажется мне приемлемой, но это свободная страна".

Российский пропагандист Владимир Соловьев, известный своей пламенной риторикой в адрес Запада, похоже, обиделся на критику, которую он получил от одного из своих частых гостей Захара Прилепина.

Продвигая кремлевскую пропаганду в своем телешоу, к Соловьеву часто присоединяется участник дискуссии пропагандист Захар Прилепин, писатель и политик, который является сопредседателем "Справедливой России", пишет Newsweek.

Несмотря на его преданность Кремлю, интервью, которое Прилепин дал медийной личности Ксении Собчак, вызвало раздражение Соловьева.

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Соловьев заявил, что уважает Прилепина как "человека, писателя и деятеля культуры", но не может понять, почему тот согласился на интервью с "абсолютным никем" Собчак.

Соловьев вырезал отрывок из интервью, в котором Собчак спросила Прилепина, нравится ли ему риторика в шоу Соловьева, в которой ведущий "набрасывается", а иногда переходит на насмешливый немецкий акцент.

Вместо защиты Соловьева Прилепин заявил, что у Соловьева "свой стиль" и что "не вся его риторика кажется мне приемлемой, но это свободная страна".

В ролике Собчак затем спросила, "может ли его появление в таком шоу обесценить ваше послание", на что Прилепин ответил, что другие ведущие государственного телевидения часто ведут себя "правильно" и что он несет ответственность только за то, что говорит он и те, кто находится в его окружении.

"Турбо-патриотов это раздражает", - сказал Прилепин, по-видимому, имея в виду Соловьева, что побудило ведущего "Полного контакта" задаться вопросом, почему Прилепин согласился дать интервью.

Затем Соловьев сказал, что Прилепину следовало противостоять Собчак и спросить: "Кто вы? По какой-то причине он пришел на это интервью, чтобы продвигать свои идеи в других областях, но это решение было среди других "ошибок, которые он совершил в своей жизни".

Соловьев заявил, что высокие рейтинги его программы, которая побеждает конкурентов "как бык против овцы", показывают, что у зрителей нет проблем с его подходом. "Вот почему люди любят меня, смотрят на меня и доверяют мне".

Затем он назвал Собчак "матерью политических уродов" и "врагом моей страны", а затем обвинил ее в том, что она получает деньги от иностранных спецслужб, и обратился к своему гостю: "Захар, опомнись".

Высказывания Соловьева - детали

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев открыто угрожал скандальному Олегу Цареву накануне покушения на него. На кадрах Соловьев "наехал" на Царева, обвинив его в том, что тот влез в игры российских силовых структур.

"Олег, я к тебе хорошо отношусь, но успокойся немного, а главное - не играй в игры между российскими силовыми структурами. Они между собой договорятся. А те, кто окажется между ними, превратятся в труху, в прах", - заявил Соловьев.

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