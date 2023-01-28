В России возникли трудности с изготовлением биометрических документов с чипами.

В России прекратили оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия в 10 лет. Чиновники утверждают, что это временное явление, пишет издание "Медуза".

Информацию о приостановке оформления 10-летних загранпаспортов журналистам подтвердили в ряде региональных управлений МВД России.

"В связи с поступившей информацией из АО "Гознак" изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года", — заявили в полиции Тверской области.

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Чиновники уверяют, что россияне по-прежнему могут оформить загранпаспорт старого образца сроком на пять лет.

Как пишет ТАСС, житель Москвы сообщил им о полученном отказе при попытке оформить 10-летний загранпаспорт в центре госуслуг "Мои документы". Там сослались на "отсутствие чипов" для паспорта.

Однако в пресс-службе центра госуслуг это отрицают и уверяют, что принимают заявки и выдают документы "в обычном режиме".

Визовые ограничения для россиян

После полномасштабного вторжения России в Украину одним из направлений санкционной политики стали визовые ограничения. Так, в сентябре Евросоюз отменил упрощенный визовый режим для россиян.

В январе 2023 года Евросоюз практически перестал выдавать россиянам многократные шенгенские визы. Большинство выдаваемых виз краткосрочные – обычно лишь на период поездки.

Ряд европейских стран и вовсе закрыли въезд для российских студентов и туристов, оставив лишь гуманитарные визы.

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