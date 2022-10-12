Россиянам, собравшимся в Чехию с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде.

Правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан, а также поддержке обучения белорусских и украинских студентов в чешских вузах.

Об этом речь идет на сайте министерства иностранных дел Чехии.

"Тогда как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации", – прокомментировал решение глава чешского МИДа Ян Липавский.

Видео дня

"Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю шенгенскую границу – в частности наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде", – добавил он.

Он уточнил, что это решение вступит в силу 25 октября и будет касаться российских туристов с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые закрыли свои границы для российских туристов ранее.

В то же время правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам – разрешило приезжать на чешскую территорию.

"Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране", – сказал глава МИДа.

Визовые ограничения для россиян

С 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно продолжительнее и дороже.

А 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. 30 сентября аналогичные ограничения ввела и Финляндия.

Вас также могут заинтересовать новости: