После отмены соглашения об упрощенном визовом режиме РФ с ЕС россияне могут рассчитывать на визы только на период поездки.

Страны Шенгенского соглашения после ужесточения требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок больше года.

"Про мультишенген на 2 и 3 года, и, тем более, 5 лет можно забыть", – пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как уточнили в ассоциации, чаще всего визы россиянам оформляются только на период поездки.

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Ограничения для россиян на въезд в Европу

Из-за полномашстабного вторжения России в Украину Евросоюз решил полностью прекратить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Соответствующее решение Совета ЕС вступило в силу 12 сентября 2022 года. С этого момента визовый сбор для россиян вырос с 35 до 80 евро. Также это привело к необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз.

При этом ряд стран – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды – и вовсе прекратили принимать от граждан России документы на оформление туристических виз, оставив им возможность получать только визы определенных категории, включая гуманитарные.

Позже Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с шенгенскими туристическими визами. Там считают, что поездки россиян – это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.

В итоге в 2022 году поток российских туристов в Европу вупал на 90%. Одними из основных причин такого снижения были названы логистические трудности и транспортные расходы, которые выросли в три-четыре раза.

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