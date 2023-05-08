Основатель проекта "Мечты ветерана" связывает это с тем, что россияне "озабочены ситуацией в мире".

На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, практически прекратил существование проект "Мечта ветерана", занимавшийся исполнением желаний ветеранов Второй мировой войны, тружеников тыла и детей войны.

Как пишет российское издание "Люди Байкала", с 2020 по 2022 год проект "Мечта ветерана" исполнил более 500 желаний 392 россиян. Чаще всего ветераны просили телевизоры и холодильники, реже – медицинские товары (инвалидные кресла, слуховые аппараты, ортопедические кровати). Также просили отремонтировать жилье – починить крышу, утеплить туалет, отремонтировать забор.

С началом полномасштабной войны в Украине интерес к проекту, существовавшему на пожертвования россиян, спал. Проект значительно снизил активность. В 2021 году проект получил 28,3 миллиона рублей донатов, в 2022 году – 21,2 миллиона. К концу прошлого года на счетах оставалось 6,2 миллиона и эти деньги заканчиваются.

Видео дня

За первые 4 месяца года сообщалось только о 9 исполненных желаниях, тогда как в тот же период 2022 года их было 30, а годом ранее – 43. Основатель "Мечты ветерана" Ярослав Селютин связывает это с тем, что в России заблокировали Instagram, подписчики которого жертвовали средства, и тем, что ветеранов "становится все меньше". Селютин также отмечает, что из-за "информационной повестки" россияне стали переводить меньше денег, потому что "озабочены ситуацией в мире".

Семьи участников проекта уверены, что сегодня россиян больше заботят "герои", принимающие участие в кровавой войне против Украины.

"С этой войной не до стариков с медальками, никому они не нужны. Сейчас в России новые герои, и всё внимание, слава, деньги – только для них. Знаете, как я рада, что мы успели вписаться в "Мечту". Потому что ощущение, что власти только и ждут, когда последний фронтовик помрёт", – говорит 65-летняя жительница Бурятии, отцу которой проект "Мечта ветерана" купил телевизор.

Празднование 9 мая в России в 2023 году

Традиционно 9 мая, в один из главных праздников для российского диктатора Владимира Путина, особое внимание россиян было приковано к ветеранам Второй мировой войны (проводятся шествия с портретами, праздничные парады и проезды с участием ветеранов, лекции, возложение цветов к могилам и прочее). Но на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, ситуация кардинально изменилась.

Более чем в 20 городах отменили парады, по всей стране отменена пропагандистская акция "Бессмертный полк", во время которой устраивают пешие марши с портретами ветеранов.

Несмотря на "невиданную нервозность", охватившую Кремль накануне праздника, парад не отменили в Москве. Однако тут принимают особые меры для обеспечения безопасности (глушат сигналы GPS, готовятся к возможной атаке дронами и прочее).

Вас также могут заинтересовать новости: