Рада запретила "георгиевскую" ленту в Украине

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом Закон "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленточки" (№ 2987).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 338 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракция "Оппозиционный блок", из группы "Видродження" за закон проголосовали только двое, а из группы “Воля народа” - 5 народных депутатов.

Данным законом в кодекс вносится новая статья 173, которой предусматривается наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих её изображение, за публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображение.

За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих изображение.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это включает показ ленты во время массовых мероприятий (мирных собраний), изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, использование средствами массовой информации.

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что принятие закона будет способствовать «противодействию российской агрессии в Украине». Он подчеркнул, что «так называемая георгиевская или колорадская лента уже давно является символом российской агрессии против Украины».

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По его словам, в законе предусмотрены исключения для ветеранов войны, имеющих награды, которые содержат в себе часть такой ленты, а также сделаны исключения для музеев.

Он добавил, что речь идет о всех этих исключениях, которые предусмотрены в законе о запрете национал-социалистической и коммунистической символики.

“Таким образом, этот закон будет противодействовать попыткам российской пропаганды раскалывать украинскую нацию, украинский народ”, - сказал Геращенко.

По его словам, после принятия данного закона не нужно будет затевать драки, а вызвать полицию, которая бы составила протоколы, и это даст возможность налагать штрафы на нарушителей, использующих «георгиевскую» ленту».