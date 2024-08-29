В собственности задержанного и его семьи есть многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы.

В РФ задержан Павел Попов – это уже третий заместитель бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу. Попова подозревают в мошенничестве.

Как сообщает The Moscow Times, генерала Попова два месяца назад уволили с должности. "Он 11 лет был замминистра обороны и курировал систему Центров управления обороны России. Дело о мошенничестве, которое сейчас расследуют, связано с работой парка "Патриот"… Попов обогащался за его счет – организовал поставку материальных ценностей себе за счет парка и принуждал подрядчиков парка бесплатно выполнять работы у себя в апартаментах", - сказано в публикации.

The Moscow Times обращает внимание на то, что Попов длительное время работал с Шойгу, с 1996 года занимал руководящие должности в МЧС, в 2008- 2013 годах был заместителем Шойгу, который тогда возглавлял МЧС.

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"Попов стал четвертым задержанным генералом из команды Шойгу, и третьим замминистра. До него следователи задержали Дмитрия Булгакова за коррупционные сделки на 1,3 млрд руб. и Тимура Иванова за взятку в 1,2 млрд руб.", - пишет СМИ.

Как сообщает "Астра", по данным следственного комитета РФ, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

По данным СК РФ, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Также через подчиненных он заставлял руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком, выполнять строительные работы у себя на даче.

"В собственности Попова и его семьи — многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края стоимостью более 500 млн рублей, заявили в СК", — пишет "Астра".

Отставка Шойгу

После отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу в России произошло несколько резонансных задержаний высокопоставленных военных. Среди них - бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны Вадим Шамарин, экс-командующего 58-й армии Иван Попов. Также по делу о коррупции задержали бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

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