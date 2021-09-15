Теперь "Енисей", вероятно, никуда не полетит.

Россия прекрастила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.

По словам гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрия Баранова, техническое проектирование ракеты остановлено, передает "РИА Новости".

"РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК (сверхтяжелой ракеты - УНИАН)", - заявил Баранов.

Ранее предполагалось, что техническое проектирование ракеты завершится в октябре 2021 года.

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Пересмотр проекта сверхтяжелой ракеты под названием "Енисей" (а в более тяжелой версии - "Дон") в декабре прошлого года анонсировал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Разработчики якобы хотели использовать более прорывные технологии: метан в качестве топлива вместо кислорода и керосина.

Однако в январе 2021-го совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, а уже в феврале Баранов заявлял, что техническое проектирование приостановлено из-за возможной коррекции ее облика.

Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены.

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Автор: Катерина Комолова