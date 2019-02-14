«Дон» будет обладать дополнительной ступенью, что позволит увеличить грузоподъемность ракеты.

В 2029 году Россия планирует запустить сверхтяжелую ракету-носитель «Дон», которая будет обладать большей грузоподъемностью, чем сверхтяжелая ракета «Енисей», первый пуск которой намечен на 2028 год.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на РИА Новости.

«Дон» будет обладать дополнительной ступенью, что позволит увеличить грузоподъемность ракеты. По словам собеседника издания, «Дон» сможет выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) полезный груз массой 125-130 тонн, а на лунную орбиту — 32 тонны. У «Енисея» эти показатели ниже: от 88 до 103 тонн для НОО, от 20 до 27 тонн — для лунной.

Читайте такжеВ России может быть больше новых крылатых ракет, чем считалось ранее – СМИ

Новая сверхтяжелая ракета должна будет доставить к Луне взлетно-посадочный комплекс для отработки прилунения на поверхность спутника. Помимо этого «Дон» и «Енисей» отправят к Луне пилотируемый транспортный корабль «Федерация» и модуль лунной базы. Также ракеты смогут доставлять телескопы для фундаментальных исследований дальнего космоса.

Напомним, в пятницу, 1 февраля, США объявили о решении приостановить участие в ДРСМД от 2 февраля. Об этом намерении США заявляли еще в середине января. Этому предшествовало обвинение России в нарушении договора, поскольку последняя, по словам представителей американского Госдепа, разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования среднего радиуса действия. И это прямо нарушает договор. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Соединенные Штаты начнут подготовку военного ответа на нарушение Россией ее обязательств.

Путин в свою очередь заявил, что РФ приостанавливает участие в ДРСМД и начинает разработку гиперзвуковой ракеты.