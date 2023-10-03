Как оказалось, в результате удара действительно есть пострадавшие.

Россия "полуживая" из-за ракетной атаки по Южной бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму, в которой местные гауляйтеры обвинили Украину 13 сентября.

Отмечалось, что в тот день ВСУ "нанесли удар" по Севастопольскому морскому заводу. Во вторник, 3 октября, Россия подтвердила, что из-за атаки столкнулась со значительными потерями - там стали собирать "донаты в помощь".

"Совет Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ принял решение о начале сбора благотворительных средств", - говорится на сайте организации.

Как известно, 13 сентября в южной бухте Севастополя на территории морского завод им. Орджоникидзе россияне "латали" электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону". Тогда росСМИ писали о 2 ликвидированных и 26 пострадавших сотрудников завода на месте "прилета".

Потери РФ из-за удара по Южной бухте Севастополя

Напомним, взрывы в Южной бухте Севастополя фиксировали в ночь на 13 сентября. Тогда панику из-за ракетной тревоги поднял местный "губернатор" города Михаил Развожаев. Сообщалось о работе ПВО и минимум 7 мощных взрывах.

Позже росСМИ уточнили, что удар пришелся по морскому заводу им. Орджоникидзе. Горели большой десантный корабль ВМС РФ "Минск" и электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Оба судна находились там на ремонте.

Вас также могут заинтересовать новости: