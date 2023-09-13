Керченский мост перекрыли.

В оккупированном Севастополе этой ночью звучат громкие взрывы, местные жители сообщают, что в городе работает противовоздушная оборона.

Оккупационные власти полуострова пока никак не комментировали происходящее. В сети сообщают о не менее 7 взрывах и вспышках в небе.

Кроме того, российские захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Видео дня

Сообщается, что возможно был "прилет" в районе Южной бухты. В сетип публикуют множетство видео работы ПВО, пожара и взрывов.

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