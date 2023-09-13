Сообщается, что погибли два человека.

По предварительным данным, в результате атаки на Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе два человека погибли и 26 - пострадали.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, все погибшие и пострадавшие - сотрудники завода. Официальных данных о погибших пока не было.

Telegram-канал Shot сообщает, что повреждены дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", они загорелись. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

Видео дня

По другим данным, предположительно в ходе атаки повреждения получили большой российский десантный корабль "Ропуча" и подлодка носитель "Калибров" KILO. Как сообщил ОSInt-исследователь М.Т. Андерсон, еще вчера утром эти российские корабли зафиксировал спутник в сухом доке Севастополя. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Атака по Севастополю 13 сентября - что сообщалось

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупационные власти заявили о том, что на южной площадке морского завода вспыхнул пожар, пострадали 24 человека.

По версии оккупантов, по заводу и по кораблям Черноморского флота в море ударили десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами.

Вас также могут заинтересовать новости: