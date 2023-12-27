Он отреагировал на это заявление.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на базу розыска МВД. Утверждается, что его заочно обвиняют "в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию Российской Федерации".

Стоит отметить, что сообщение о розыске Командующего Воздушными силами появилось после того, как он объявил об успешном уничтожении российского большого десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосии.

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Он прокомментировал объявление в розыск в стране-агрессоре Украинской правде: "Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста - это только подтверждение того, что делаю все правильно, это подтверждение эффективности боевой работы воздушных сил".

Удар по кораблю "Новочеркасск": все детали

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью в оккупированной Феодосии прозвучали мощные взрывы. Местные жители сообщали о серьезном пожаре в порту, также они слышали звуки детонации.

Позже Командующий Воздушных сил ВСУ сообщил, что украинские силы уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". По данным ВС, все, кто был на его борту в момент атаки, погибли.

По данным Радио Свобода, в результате удара также частично затонуло учебное судно класса Т-43 "УТС-150".

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