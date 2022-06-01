Российская дипломатия пытается задобрить талибов, полагает журналист.

Российской Федерации грозит война с исламистским радикальным религиозно-политическим военизированным движением "Талибан".

Талибы являются огромной угрозой для страны, и "смогут войти в подбрюшье России, как нож в масло", рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью одному из каналов.

"…Если талибы решат идти на Таджикистан, где стоит российская армия, и на ряд других государств в Средней Азии, то Россия вообще захлебнется, потому что сдерживать... Все танки, все, что можно было, уже перевезено в Украину, и сдерживать "Талибан" России будет просто нечем…", - полагает собеседник.

Журналист добавил, что не знает, насколько талибы хотят этого, и в какой мере готовы к таким действиям.

"…Думаю, российская дипломатия предпринимает все шаги для того, чтобы их задобрить и отговорить от этого вторжения на территорию России", - считает Гордон.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину.

В конце мая британская разведка сообщила, что потери России в Украине за первые три месяца войны, вероятно, являются такими же, как у СССР за время его девятилетнего противостояния в Афганистане.

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