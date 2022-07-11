Гордон уже не в первый раз высмеивает Королеву.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал на своей странице в Instagram видео с певицей Наташей Королевой, которая до сих пор молчит о войне в родной Украине.

В кадре супруга путиниста Тарзана в топе и велосипедках демонстрирует балетные па вместо того, чтобы высказаться в поддержку Украины, где она родилась и начинала свою карьеру.

"Замалчивающая агрессию России против родной Украины киевлянка Наташа Королева не перестает меня радовать", - подписал Гордон видео.

Поклонники достаточно резко отреагировали на такое поведение Королевой.

"Я рыгаю", "Леди-кринж", "Боже, какое конч*ное", "Ей уже ничего не поможет. Такое ничем не лечится", "Кто не скачет, тот м*скаль", "Опять старая исполняет. Полный возрастной кризис", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон унизил обнаженную Королеву.

"Киевлянка Наташа Королева, не поддержавшая Украину, делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную ж*пу. Ну или наоборот", - сказал ранее журналист.

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