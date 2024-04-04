Санкции Запада ограничивают возможности россиян по ремонту нефтеперерабатывающих заводов.

Специалисты нефтяной компании "Лукойл" не смогли восстановить бензиновую установку на Нижегородском НПЗ. Как оказалось, провести ремонт может лишь американская компания UOP, которая покинула Россию после полномасштабного вторжения в Украину.

"Они (инженеры) метались в поисках запчастей и ничего не могли найти", - сообщил источник, близкий к компании "Лукойл", пишет Reuters, - "Тогда все подразделение просто остановило свою работу".

Четыре других источника подтвердили, что установка для каталитического крекинга, которая используется для преобразования тяжелых углеводородов в бензин, была остановлена в январе и неизвестно, когда ее можно будет отремонтировать из-за отсутствия у России опыта.

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Сообщается, что КК-1 является одной из двух установок каталитического крекинга на заводе. Ее повреждение привело к тому, что Нижегородский НПЗ сократил производство бензина на 40%.

По словам экспертов, описанный случай не единичный, поскольку многие российские НПЗ были ориентированы на сотрудничество с компаниями из Европы и США. Усложняют ситуацию атаки украинских БПЛА, которые за последние месяцы повредили многие российские нефтеперерабатывающие заводы.

Атаки на НПЗ - реакция Запада

Напомним, в марте спикер американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не меняли свою позицию относительно украинских атак по территории России.

"Мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории", - сказал государственный деятель.

В свою очередь, некоторые американские СМИ назвали призыв администрации Байдена прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ "ужасным".

"Успех Байдена на выборах в ноябре нельзя считать более важным, чем спасение жизней украинцев", - писало в прошлом месяце издание The Hill.

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