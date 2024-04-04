Специалисты нефтяной компании "Лукойл" не смогли восстановить бензиновую установку на Нижегородском НПЗ. Как оказалось, провести ремонт может лишь американская компания UOP, которая покинула Россию после полномасштабного вторжения в Украину.
"Они (инженеры) метались в поисках запчастей и ничего не могли найти", - сообщил источник, близкий к компании "Лукойл", пишет Reuters, - "Тогда все подразделение просто остановило свою работу".
Четыре других источника подтвердили, что установка для каталитического крекинга, которая используется для преобразования тяжелых углеводородов в бензин, была остановлена в январе и неизвестно, когда ее можно будет отремонтировать из-за отсутствия у России опыта.
Сообщается, что КК-1 является одной из двух установок каталитического крекинга на заводе. Ее повреждение привело к тому, что Нижегородский НПЗ сократил производство бензина на 40%.
По словам экспертов, описанный случай не единичный, поскольку многие российские НПЗ были ориентированы на сотрудничество с компаниями из Европы и США. Усложняют ситуацию атаки украинских БПЛА, которые за последние месяцы повредили многие российские нефтеперерабатывающие заводы.
Атаки на НПЗ - реакция Запада
Напомним, в марте спикер американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не меняли свою позицию относительно украинских атак по территории России.
"Мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории", - сказал государственный деятель.
В свою очередь, некоторые американские СМИ назвали призыв администрации Байдена прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ "ужасным".
"Успех Байдена на выборах в ноябре нельзя считать более важным, чем спасение жизней украинцев", - писало в прошлом месяце издание The Hill.