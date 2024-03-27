Позиция Штатов по этому вопросу остается неизменной.

Спикер Госдепа Мэтью Миллер прокомментировал нанесение Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По его словам, позиция Соединенных Штатов Америки относительно украинских атак по территории России не менялась. "Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории", - цитирует представителя Государственного департамента США Укринформ.

Миллер не стал отвечать на вопрос, связывалась ли американская сторона с Киевом после недавнего удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Он добавил, что позиция Штатов отражает их "длительную политику" и это "четко донесли" до Украины.

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Атаки на НПЗ в России: что известно

Напомним, в последнее время Украина постоянно проводит операции по поражению российских объектов нефтегазовой отрасли. Из-за этого российское правительство уже ввело полугодовой запрет на экспорт бензина в другие страны.

В России сообщали, что защитят НПЗ и другие объекты своими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь", однако ГУР говорит, что оккупанты уже пытались это сделать.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что США просят Украину не наносить удары по российским НПЗ, поскольку это может привести к повышению цен на нефть. После этого атаки на НПЗ продолжились.

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