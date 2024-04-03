Глава государства подчеркнул, что осуждение международными организациями атак России по Украине не привели к уменьшению их количества.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал реакцию международных организаций относительно ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим важным объектам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

"Большое спасибо различным международным организациям, которые постоянно что-то осуждают. Это очень важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопрос об ударах по НПЗ (на территории РФ), на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и по военным аэродромам РФ и на захваченных украинских территориях", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что этим организациям можно ответить очень просто. По его словам, агрессор понимает только язык силы.

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"Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды, надо, наверное, приезжать, смотреть, а потом уже что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", – сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что осуждение такими организациями атак России по Украине не привели к уменьшению их количества.

Президент Финляндии также прокомментировал такие удары по российским объектам, отметив, что "война – это сопутствующие убытки".

"Россия понимает только такой способ, только такой язык", – заявил Стубб.

Удары украинских дронов по территории РФ

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты тщательно скрывали завод по сборке дронов, который 2 апреля был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Завод от нашего государства расположен на расстоянии тысяча километров – в Татарстане.

Также 2 апреля произошла атака на нефтеперерабатывающий завод в российском Татарстане. Это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР Министерства обороны Украины.

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