Чтобы выиграть войну, Украина должна снизить способность Кремля снабжать войска, пишет газета.

Призыв Белого дома прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России из-за возможного роста цен на нефть - абсурдное и обреченное на провал политическое решение администрации Джо Байдена, пишет американская газета The Hill.

"Во время Второй мировой войны союзники начали бомбить нефтеперерабатывающие заводы нацистской Германии в 1942 году и продолжали делать это с прежней силой до конца войны в мае 1945 года. Это было ключом к победе в войне, поскольку таким образом была нарушена способность немцев заправлять топливом танки, истребители, бомбардировщики, бронетехнику и грузовики снабжения. Чтобы выиграть войну, Украина должна также снизить способность Кремля снабжать войска боеприпасами и оружием на линии фронта на Донбассе и Крымском полуострове", - говорится в публикации.

И позицию администрации Байдена поставить стоимость бензина выше жизни и суверенитета украинцев в издании назвали "ужасной": "Успех Байдена на выборах в ноябре нельзя считать более важным, чем спасение жизней украинцев".

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В газете также акцентировали внимание на том, что при этом Белый дом не выступил с каким-либо осуждением недавних атак российских крылатых ракет и беспилотников на украинские гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру. И Байден по-прежнему продолжает удерживать важнейшее оружие и боеприпасы, необходимые Украине для борьбы и победы в войне.

"Зеленский сопротивляется тем, что у него есть, - дронами. И он бьет Россию по больному месту, по кошельку. Он атакует глобальные средства Кремля для финансирования путинской войны", - пишет The Hill.

Тем временем Путин не отказывается от своей затеи уничтожить Украину и не намерен сдаваться, указывает газета, пока США и НАТО не в состоянии дать Украине все необходимое для эффективного противостояния:

"Плана победы над Россией до сих пор нет. Министр обороны США Ллойд Остин открыл 20-ю конференцию Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне заявлением: "Соединенные Штаты и эта коалиция не позволят Украине потерпеть неудачу". Но это случится, если не предоставят оружие, необходимое для разгрома и насильственного изгнания российских военных из Украины. Оборонительное вооружение не справится с этой задачей".

Для Украины сейчас стоит выбор: победить или погибнуть, и из-за истощения боеприпасов для ближнего боя ВСУ вынуждены наносить удары по стратегическим целям, чтобы ослабить Россию, говорится в публикации:

"У Запада нет эффективного ответа. В Украине он есть, но Белому дому он не нравится. Вашингтону и Брюсселю необходимо начать принимать более обоснованные решения, потому что Путин сдаваться не собирается".

США призвали Украину прекратить удары по НПЗ России - что сообщалось

Напомним, в Financial Times писали, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Отмечалось, что предупреждение Вашингтона было передано высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и ее Главному управлению разведки.

Сразу после этого в Офисе президента Украины назвали эту информацию фиктивной: "Никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны".

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