Пресс-секретарь Путина заявил, что все альтернативные предложения Запада не актуальны для России и выдвинул встречные ультиматумы.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков откинул предложения Запада о возобновлении "зернового соглашения" с Украиной и заявил, что такой курс Россию не устраивает.

В частности, Москва хочет вернуться к основам "зернового соглашения" и требует выполнения ранее достигнутых договоренностей. Об этом Песков заявил 9 сентября во время общения с журналистами, цитирует российский Интерфакс.

"Например, сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Но дело в том, что в договоренности говорится о том, что SWIFT должен быть открыт для "Россельхозбанка", а не для "дочки", - указал пресс-секретарь Путина.

Песков сослался на слова диктатора и указал, что Москва четко прояснила, при каких обстоятельствах вернется к сделке. "Президент четко сказал, что в тот момент, когда они будут выполнены, сразу же возобновится сделка, но не наоборот", - заявил он.

По словам Пескова, эти "условия" всем прекрасно известны. Они реализуемы, конкретны и не нуждаются в дополнительных толкованиях, указал он.

Госбанк РФ может выйти из-под влияния санкций из-за компромисса ООН

Ранее стало известно, что с госбанка РФ могут снять санкции в рамках компромисса, который тайно предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш главе МИД РФ Сергею Лаврову в обмен на согласие России продолжить "зерновое соглашение". Соответствующее предложение Гутерриш выразил в письме, детали которого раскрыл Bild.

Также среди возможных уступок РФ упоминалось подключение банковской системы страны-агрессора к SWIFT, возможность застраховать корабли "от украинских атак", доступ к главным морским портам Европы и другие "вкусные" уступки, к которым стремился российских лидер Владимир Путин в рамках зернового шантажа Украины.

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