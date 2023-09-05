Наиболее результативным каналом остаются речные порты Дуная.

Украине в августе несмотря на все препятствия удалось увеличить экспорт агропродукции до 4,3 млн тонн, это на 16% больше июльского показателя.

Как сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), основными преградами для отечественного аграрного экспорта были обстрелы Россией речной инфраструктуры Дуная, падение уровня воды в Дунае, запрет экспорта ряда ключевых позиций украинского экспорта в соседние страны и тому подобное.

Отмечается, что наиболее результативным каналом остаются речные порты Дуная, благодаря которым было перевезено 64% объемов экспорта в августе.

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Что касается структуры экспорта агропродукции, то, по данным УКАБ, она выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 2,3 млн тонн, что на 2% больше, чем в июле (пшеница - 52%, кукуруза - 39%, ячмень - 9%);

масличные культуры: 755,4 тыс. тонн, показатель вырос в 2,3 раза (рапс – 94%, соевые бобы – 4% и семена подсолнечника – 1%);

растительные масла: 548,9 тыс. тонн, объемы экспорта не изменились (подсолнечное масло - 81%, рапсовое – 17% и соевое - 2%);

жмых после извлечения растительных масел: 367,3 тыс. тонн, что 15% больше, чем в июле (подсолнечное - 98%, соевое - 2%).

"Наибольшие изменения в августе 2023 года наблюдались в экспорте масличных культур, объем которых вырос в 2,3 раза. Основная причина - окончание сбора урожая рапса в Украине и активный его экспорт", – пояснили эксперты.

Экспорт украинской агропродукции в условиях войны

В Министерстве аграрной политики и продовольствия подсчитали, что в 2022-2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023 года) Украина экспортировала 48,99 млн тонн зерна.

В текущем сезоне, по прогнозам экспертов, экспортный потенциал Украины составляет 43 млн тонн зерновых и масличных культур.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук отметил, что сейчас Украина экспортирует около 3 млн тонн зерна в месяц. Впрочем, как он подчеркнул, если этот показатель не нарастить до 5,5-6 млн тонн, то отечественный агросектор за год может потерять не менее 3-4 млрд долларов.

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