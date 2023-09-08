Если договориться о возобновлении инициативы не удастся, то Украина будет проделывать альтернативные маршруты вывоза зерновых.

Украина не поддерживает ослабление каких-либо санкции против Российской Федерации в обмен на восстановление функционирования Черноморской зерновой инициативы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сказал во время пресс-марафона относительно ситуации на временно оккупированных территориях. Он подчеркнул, что любые уступки для России неприемлемы, и это, в том числе, касается восстановления Черноморской зерновой инициативы.

"И те разговоры и информация, которая появилась в СМИ о якобы определенных предложениях разных сторон - позиция Украины очень четкая о том, что мы не поддерживаем ослабление каких-либо санкций в отношении России", - подчеркнул Николенко.

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Дипломат подчеркнул, что Россия не имела никаких оснований выходить из зерновой инициативы, и эта инициатива должна быть возобновлена. "Если договориться не удастся о возобновлении этой инициативы, то конечно, Украина будет проделывать альтернативные маршруты вывоза украинских зерновых и будет работать с партнерами в этом направлении", - подчеркнул Николенко.

"Склоняют ли к уступкам, должна ли Украина на что-то согласиться? На самом деле, Украина очень четко заявляет о том, что мы не готовы соглашаться на что-либо, что будет предусматривать ограничение суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил Николенко.

Отдельно в комментарии журналистам Николенко подчеркнул, что Украина не готова идти на уступки, потому что функционирование Черноморской зерновой инициативы доказало свою эффективность. В частности, от функционирования этого коридора получили выгоду страны, которые больше всего нуждаются в зерновых.

"Односторонний выход России был деструктивен и негативно воспринят не только Украиной, но и африканскими и азиатскими странами. Поэтому, мы работаем над тем, чтобы была восстановлена Черноморская зерновая инициатива или были налажены альтернативные маршруты, которыми Украина сможет в дальнейшем продолжать поставки своих зерновых. Но можем ли мы сейчас говорить о каких-то конкретных договоренностях на уровне ООН - я думаю, что это еще рано", - подчеркнул спикер.

В то же время, сегодня на брифинге в Киеве руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что главными приоритетами международной санкционной группы сейчас являются все санкции, которые касаются российского производства.

"Надо сегодня, работая над новыми санкциями, сохранять и не давать возможность обходить уже принятые ограничения и те, за снятие которых Россия борется тем или иным образом", - сказал он.

В частности, Ермак прокомментировал предложение генсека ООН Антониу Гутерреша о возвращении России к "зерновому соглашению", которое он озвучил Сергею Лаврову. Это предложение предусматривает соглашение из четырех пунктов: отмена санкций ЕС против российского аграрного банка, ограждение российских кораблей от атак в Черном море, возвращение активов российских компаний по производству удобрений, а также доступ к портам ЕС российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения.

"Очень четкими были сигналы наших европейских партнеров, которые на запросы о снятии санкций с российских олигархов, которые в том числе имеют отношение к аграрному сектору, ответили абсолютным отказом", - отметил руководитель ОП.

По его мнению, это четкий сигнал о продолжении санкционной политики Европы против России.

С России хотят снять санкции ради зерновой сделки:

Сегодня Bild сообщил, что получил доступ к тайному письму главе МИД России Сергею Лаврову от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот предлагает Москве очень выгодные условия для возвращения в зерновую сделку.

Госбанку страны-агрессора предлагают обход санкций и подключение к SWIFT, страхование кораблей от украинских атак, возврат замороженных активов и разрешение на вход в европейские порты.

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