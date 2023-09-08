Даже в Москве считают их "слишком хорошими", чтобы быть настоящими.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкции с России в обмен на возобновление работы зернового соглашения

Об этом пишет Bild в статье "ООН хочет поддаться шантажу Путина". Так, организация планирует возобновить сделку, но не для помощи Украине, а из-за того, что почти 3% прекращенного экспорта зерна пошли на нужды Всемирной продовольственной программы ООН.

Журналисты получили секретное письмо Гутерриша Лаврову от 28 августа, в котором тот предлагает "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и РФ". "Все четыре пункта важны, так как их реализация выполнит все требования террористического режима Владимира Путина и вознаградит его бомбардировки украинских гражданских объектов", - отмечает издание.

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1. Госбанк РФ хотят подключить к SWIFT

Гутерриш предлагает отменить санкции, введенные ЕС против "Российского аграрного банка" в июне прошлого года. В частности, он хочет использовать для обхода санкций дочернюю компанию подсанкционного банка под названием "RSHB Capital S.A.".

"RSHB Capital S.A. будет обмениваться сообщениями с глобальными финансовыми институтами через систему SWIFT, возьмет на себя роль интерфейса и будет предоставлять технические услуги по проведению платежей, не играя при этом роли банка, поэтому ему не нужна банковская лицензия в соответствии с законодательством Люксембурга", - пишет он.

Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердил журналистам такое намерение. "ЕС выразил свою открытость России через ООН для поиска более постоянного, конструктивного решения через назначенную дочернюю компанию Российского аграрного банка, которая позволила бы осуществлять платежи SWIFT в соответствии с санкциями ЕС для сельскохозяйственных и продовольственных операций", - ответили им.

Поставщик финансовых услуг SWIFT заявил, что они в курсе "дискуссий на высоком уровне" и следят за развитием событий.

2. ООН хочет застраховать корабли РФ

Гутерриш предлагает Лаврову застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях. "Финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продовольствия и удобрений может начать работу с Lloyd's в течение 4-6 недель", - пишет он.

Глава ООН предлагает не только "страхование грузов для российского экспорта продовольствия и удобрений", но и "страхование каско и P&I". В бритарнском "Lloyd's" отказались это комментировать.

3. России хотят вернуть замороженные активы

Гутерриш предлагает помочь Москве вернуть активы, замороженные в результате европейских санкций. "Организация Объединенных Наций может продолжать оказывать помощь в освобождении замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европейском союзе", - говорится в письме.

Глава ООН говорит, что Лавров должен "предоставить список конкретных счетов или активов", а "российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие нацорганы ЕС за соответствующими исключениями". Он обещает, что ООН будет работать с национальными властями и властями ЕС в этом вопросе.

4. Российским кораблям разрешат швартоваться в портах ЕС

Также предлагается "разрешить эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС посредством ускоренного получения портовых разрешений".

"Организация Объединенных Наций готова изучить дальнейшие пути облегчения доступа российских судов в порты ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры выдачи соответствующих разрешений, в том числе до отплытия из российских портов".

Он говорит, что уже были проведены переговоры с Европейской комиссией и портовыми властями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов.

В МИД Берлина сказали журналистам, что "поддерживают усилия по возобновлению Черноморского зернового соглашения и ведут по этому вопросу тесный обмен мнениями со своими партнерами и ООН".

В Комиссии Евросоюза заявили, что санкции ЕС предусматривают "целевые исключения, позволяющие российским судам заходить в порты ЕС, если это необходимо для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, включая пшеницу и удобрения".

По данным издания, российские власти пока не соглашаются на эти условия, поскольку считают их "слишком хорошими, чтобы быть правдой", а также сомневаются в их "технической возможности".

Высокопоставленный представитель украинского правительства назвал предложение генсека ООН "невероятным оскорблением" и "наградой за агрессивное поведение России" от организации.

По его словам, Украина ни в коем случае не вернется к зерновому соглашению с Россией на таких условиях и не откажется от своего "права по международному праву" атаковать военные корабли РФ и незаконно построенные сооружения, такие как Крымский мост.

Зерновая сделка: последние новости

Напомним, в июле прошлого года Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Этим летом Россия объявила о выходе из соглашения до того времени, пока ЕС не выполнит ряд ее условий.

Так, Москва требовала подключить Россельхозбанк к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, отменить ограничения на страхование судов с зерном, а также разрешить им заходить в порты.

Кроме того, у Путина хотят, чтобы зарубежные активы и счета компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, разблокировали.

Сразу после выхода из соглашения российские захватчики начали интенсивно бить по портовой инфраструктуре юга Украины. Атаки на Одесскую область продолжаются и сейчас.

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