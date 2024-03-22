По его словам, против россиян якобы воюет "компашка коллективного Запада".

Россия находится в состоянии войны. Против оккупантов на фронте воюет "компашка" коллективного Запада.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Это едва ли не первое официальное заявление российских оккупантов, в котором они употребляют формулировку "война", а не "сво".

"Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", - заявил Песков в интервью пропагандистам издания "Аргументы и факты".

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Также Песков заявил, что якобы "часть территории России де-факто оккупирована киевским режимом, нужно освободить новые регионы и обезопасить людей там". Отдельно Песков заявил, что Украину нужно уничтожить как государство, ведь оно угрожает территориальной целостности РФ.

"РФ не может допустить существования на своих границах государства, у которого задокументировано намерено использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов", - сказал Песков.

"Война" под запретом - как в РФ оправдывают вторжение в Украину

РФ рано утром 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение в Украину якобы для проведения "демилитаризации" и "денацификации". Примечательно, что российские власти даже не назвали войну войной. Кровавое вторжение Россия назвала "специальной военной операцией".

После того, как захватчики не смогли быстро захватить Киев и потерпели еще ряд серьезных поражений, российские власти озвучивали новые "цели войны". В частности, в конце января Владимир Путин заявил, что российские оккупанты в Украине "защищают Россию".

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