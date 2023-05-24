Роскомнадзор намерен бороться с диверсиями в интернете и психическими атаками по России. Об этом рассказал начальник дежурного отдела мониторинга дежурной службы в сфере средств массовой коммуникации подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Кирилл Золотов.
"Существуют прогнозы по дальнейшему использованию противником тактики диверсий, индивидуального террора и психических провокаций для подкрепления новых информационных кампаний. На данный момент прорабатываются сценарии для предотвращения подобных инцидентов", - сказал он на сессии Российского интернет-форума.
Золотов отнес к психатакам, в частности, "информационные вбросы" о плохом состоянии российской экономики, происшествиях на фронте, неизбежности ядерной войны.
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