Женщина утверждала, что с номерами она ничего не делала, а красный цвет просто выцвел на солнце.

В Москве женщину задержали из-за выцветшегокрасного цвета на флаге РФ на автомобильных номерах, теперь ей грозит штраф или арест за пропаганду экстремизма.

Как сообщает Baza, полицейские остановили машину 65-летней москвички в Зеленограде 23 мая. Ее попросили быть понятой, так как ранее нашли машину с бело-сине-белым флагом на номерах и собирались выписать протокол.

При этом инспекторы, увидев номера машины москвички, обнаружили, что на флаге РФ там тоже не было красного цвета.

Видео дня

"Женщина попыталась объяснить: с номерами она ничего не делала, возможно, красный цвет просто выцвел на солнце. Тем более что номера сзади были в порядке: было заметно, что красный цвет понемногу превращается в розовый и исчезает. Однако полицейских такое объяснение не устроило", - говорится в сообщении.

Номера забрали в отдел на экспертизу, а на женщину выписали протокол за пропаганду экстремистской символики.

Отмечается, что этот день стал очень удачным для показателей раскрываемости сотрудников ГИБДД, так как на владелицу первого автомобиля с бело-сине-белым флагом также выписали протокол, до суда она будет находиться в спецприемнике.

"Так что в один день и почти случайно правоохранители раскрыли сразу две "диверсии", - говорится в сообщении.

Флаг России и война

Как известно, бело-сине-белый флаг используют протестующие против войны России в Украине.

В то же время за неуважение к российскому флагу можно получить тюремный срок. Так, в Мелитополе девушка сорвала флаг России со стены в кафе и бросила его на пол. За это ей грозит до года тюрьмы.

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