Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам снизилась на 41%.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год снизилась на 41%.

Как сообщает российский "Интерфакс", по итогам 2022 года российский монополист получил 1,226 трлн рублей ($15,3 млрд по актуальному курсу) чистой прибыли по сравнению с 2,093 трлн рублей ($26,1 млрд) в 2021 году.

Примечательно, что заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов признал факт падения прибыль, однако подчеркнул, что показатели "хорошие".

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"Это один из лучших показателей в истории компании. Вместе с тем, он ниже уровня 2021 года", - заявил Садыгов .

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие.

Война в Украине и ситуация в "Газпроме"

5 декабря 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома".

Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт".

9 февраля 2023 года чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома". Компания требовала компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.

21 февраля 2023 года энергетический гигант Франции подал в суд на "Газпром".

2 марта 2023 года стало известно о том, что топ-менеджеры "дочки" "Газпромбанка" предстанут перед судом Швейцарии..

11 марта 2023 года сообщалось о том, что "Газпрому" придется перейти на российскую спецтехнику.

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