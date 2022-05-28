Эти новые деньги Дмитрий Рогозин предлагает отдать промышленности, в том числе возглавляемой им корпорации.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил напечатать деньги взамен тех, что арестованы за рубежом в рамках санкций против РФ.

Об этом в субботу, 28 мая, он заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24".

Новые деньги, считает Рогозин, нужно отдать промышленности.

"Ну вот в счет как раз этих долларов - 350 миллиардов - мы просто физически можем выпустить свои инвестиционные деньги. ... Я считаю это возможным... Эти деньги можно напечатать и дать промышленности именно под самые мощные и самые перспективные инвестиционные проекты", - сказал глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, если его корпорация получит хотя бы один триллион рублей из этой суммы, произойдет "резкое форсирование всех самых ключевых программ".

"...и создание новой перспективной пилотируемой системы, и создание проекта "Зевс" - тема, по которой у нас есть семилетняя фора по отношению к Соединенным Штатам, это космический ядерный буксир. У нас реально продвинута эта работа, нам сейчас не хватает средств на нее. Если эти средства были бы, мы немедленно толкнули бы с помощью таких проектов концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит по крайней мере ракетно-космическую отрасль и рванет ее буквально вперед", - утверждает глава Роскосмоса.

Напомним, страны Европейского Союза заморозили около 23 миллиардов евро активов Центрального Банка России. Кроме того, благодаря санкциям российские миллиардеры потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму почти 10 миллиардов евро с начала вторжения России в Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее одиозный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посчитал остроумной шутку о "ядерном" ударе по странам НАТО.

Кроме того, он угрожал Илону Маску за передачу Украине станций для подключения к интернету от Starlink.

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