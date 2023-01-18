Имен на могильных табличках нет.

Потери ЧВК "Вагнер" настолько колоссальные, что на оккупированных территориях каждый раз появляются новые кладбища.

Как отмечает Стратегическое командование Вооруженных сил Украины, на новом кладбище похоронили более сотни "вагнеровцев". Почестями их обделили настолько, что вместо имен на могилах только номерки.

"Свежий вагнеровский могильник. Один из многих. Ровненько. Параллельно и перпендикулярно лежат безымянные. Только кресты, веночки и номерки. Вот и весь бонус, который подавляющее большинство из них получают. Долгожданная свобода", - говорится в сообщении.

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Потери "Вагнера" в Украине

Пригожин нашел много пушечного мяса в российских тюрьмах. Впрочем, ВСУ их "минусуют" сотнями. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия уже уничтожила 77% российских заключенных, которых отправили на войну в Украину через частную военную компанию "Вагнер".

В то же время в Министерстве обороны показали, как украинские защитники ликвидировали десятки "вагнеровцев" на Соледарском направлении, которые двигались окопами через поле.

По данным российских СМИ, частная военная компания "Вагнер" несет колоссальные потери в Украине. Завербованные зэки заканчиваются невероятными темпами.

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