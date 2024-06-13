По словам эксперта, украинские атаки на Крым являются "личным унижением" для Путина.

Украинская изобретательность с ракетами дальнего радиуса действия делает российскую оккупацию Крыма все более несостоятельной, а будущее ослабление позиций РФ на полуострове является "серьезным ударом по престижу Кремля", пишет программный ассистент Евразийского центра Атлантического совета Оливия Янчик.

"В течение последних недель долгожданные поставки американских ракет позволили Украине активизировать кампанию воздушных ударов по российским средствам противовоздушной обороны и другим военным целям по всему оккупированному полуострову. Это является продолжением предыдущей серии беспилотных и ракетных атак на российский Черноморский флот, которые заставили большинство военных кораблей Путина отступить из Крыма в относительно безопасный Новороссийск в России (и в Карибском бассейне)", - напомнила эксперт.

По словам Янчик, Украина также планирует изолировать Крым, нацелившись на логистические связи Кремля с оккупированным полуостровом. По информации Министерства обороны Великобритании, воздушные удары ВСУ в конце мая повредили две железнодорожные переправы на крымской стороне Керченского пролива, что временно вывело их из строя. Такая атака стала серьезным ударом, ведь РФ рассчитывала на эти паромные переправы для поставки оружия для своей армии в Крыму.

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"Недавнее нападение Украины на паромную переправу заставило Россию возобновить транспортировку военных грузов и топлива через уязвимый Крымский мост. Москва пыталась защитить мост от возможного нападения, развернув серию барж в дополнение к существующим мощным оборонительным сооружениям. Однако очевидная легкость, с которой Украина смогла поразить российские системы ПВО и логистические центры по всему Крыму, заставила некоторых предположить, что разрушение Крымского моста теперь может быть лишь вопросом времени", - анализирует эксперт.

Она подчеркнула, что возможности Украины по воздушным ударам ставят российских оккупантов в Крыму в затруднительное положение.

"Используя крылатые ракеты, предоставленные Западом, и военно-морские беспилотники отечественного производства, Украине уже удалось заставить большую часть Черноморского флота России вывести из родного порта Севастополя в Крыму. Это также ограничило возможности российских военных кораблей действовать в западной части Черного моря", - подчеркнула Янчик.

Аналитик отметила, что ухудшение положения РФ в Крыму является "личным унижением для Владимира Путина". Поэтому он, вероятно, будет сопротивляться призывам сократить военное присутствие РФ в Крыму.

"Тем не менее, уже понятно, что Крым больше не является "непотопляемым авианосцем", каким он был когда-то. Вместо этого он становится слабым звеном в российском вторжении, которое Украина будет продолжать использовать", - заверила эксперт.

Освобождение Крыма - последние новости

Ранее капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко заявил, что освободить Крым будет трудно, ведь для этого нужно будет проводить наземную операцию.

"Потом надо будет работать на суше, на земле, как это было раньше, когда мы освобождали наши земли. Пока там не будет нашего украинского военного, к сожалению, другой практики освобождения оккупированных территорий нет. Они [оккупанты - УНИАН] будут искать альтернативные пути, и они уже были. Думаю, для этого и идут сейчас эти подготовительные мероприятия по уничтожению этих альтернативных путей. Это и паромы, и подводные лодки, много чего можно придумать. Будет очень трудно", - прокомментировал он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым без России станет одним из лучших для жизни мест в Европе.

"До 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет - будет обязательно, когда сила нашей стойкости, нашего оружия, нашей дипломатии и сила справедливости для Украины обеспечат освобождение Крыма от оккупации. Полуостров, которому суждено было стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет - безусловно и без России", - отметил глава государства.

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