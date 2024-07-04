Однако арест никак не связан с его военными преступлениями в Украине.

ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, который командовал российскими войсками во время резни в Буче. О задержании военного сообщает "Коммерсант".

Утверждается, что Городилова задержали сотрудники органов военной контрразведки ФСБ. По данным издания, его подозревают в особо крупном мошенничестве, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Задержание произошло в Рязани, после чего офицера доставили в Москву и передали Главному военному следственному управлению Следственного комитета РФ. Сколько и чего конкретно украл офицер, не уточняется. Но по российскому законодательству "особо крупный размер" хищений начинается от 1 млн руб.

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Артем Городилов с 2019 года командовал 234-м гвардейским десантно-штурмовым полком имени Александра Невского. Согласно расследованию The New York Times, этот полк находился в городе Буча во время печально известных событий февраля-марта 2022 года. В частности, по данным издания, военные 234-го полка убивали мирных жителей на улице Яблонской, на которой впоследствии было обнаружено больше всего трупов.

Чистки в военном руководстве РФ

Как писал УНИАН, в мае, после увольнения министра обороны Сергея Шойгу, Кремль начал масштабные чистки военного руководства.

В течение короткого времени были арестованы несколько влиятельных генералов, в том числе близких к самому Шойгу. Аресты производились под легендой о коррупции, хотя никто из экспертов не верит, что это была настоящая причина, поскольку в российской армии воруют все.

Издание The Moscow Times писало тогда, что Путин начал масштабную чистку, и арестом нескольких генералов дело не ограничится.

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