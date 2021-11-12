Музыканта убили и расчленили в июле 2020 года.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что убитый в 2020 году в России рэпер из Украины Энди Картрайт (настоящее имя – Александр Юшко) умирал медленно, от 6 до 12 часов.

Как пишет ria.ru, экспертиза показала, что рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив.

"Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадолго - несколько минут, десятков минут - до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок – несколько минут, десяток минут – после", – отмечается в заключении гистологического исследования.

Из документа следует, что причиной смерти рэпера могла быть гипоксия.

Убийство рэпера Картрайта из Украины: подробности

Читайте такжеНазвана возможная причина смерти в РФ рэпера из Украины Энди КартрайтаРасчлененное тело рэпера из Украины Энди Картрайта нашли в российском Санкт-Петербурге в конце июля 2020 года.

По подозрению в убийстве задержали его жену Марину Кохал.

По данным следствия, она убила рэпера в ходе конфликта, а расчлененное тело расфасовала по пакетам. Сама девушка утверждает, что Юшко умер своей смертью, якобы от передозировки наркотиков. Сейчас Кохал под домашним арестом.

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Автор: Катерина Шварц