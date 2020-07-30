В России нашли расчлененное тело рэпера из Украины: жена положила останки в холодильник

Судмедэксперты устанавливают истинную причину смерти музыканта.

В российском Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко).

Читайте такжеПопал в "клуб 27": в США умер внук Элвиса Пресли

Об этом сообщает Telegram-канал 112. По подозрению в преступлении задержана жена артиста. 29 июля она обратилась в коллегию адвокатов и сообщила, что ее супруг умер от передозировки наркотиков.

"С ее слов, после она расчленила тело погибшего и теперь ищет способ избавиться от него и скрыться. Адвокаты обратились в органы. Прибывшие сотрудники обнаружили упакованные останки в пять пакетов. Сейчас женщина задержана и дает показания", - говорится в сообщении.

Энди Картрайт – украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент баттловой площадки Versus Battle.

Ранее сообщалось, что в результате поисковой операции было обнаружено тело утонувшей Наи Риверы - звезды сериала "Хор".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram