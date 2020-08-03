Украинский рэпер Энди Картрайт собирался уйти к любовнице, прежде чем жена его расчленила

Рэпер собирался развестись с женой.

Украинский рэпер Энди Картрайт собирался развестись со своей супругой Мариной Кохал, так как у него была любовница.

Читайте такжеПосле смерти рэперу из Украины Картрайту срезали папиллярные рисунки пальцев

Но он не успел это сделать, передает Telegram-канал Life Shot.

"Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи после того, как изучили переписку рэпера с женой. В сообщениях есть даже адрес разлучницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи скоро допросят любовницу рэпера. А пока его вдова продолжает настаивать на том, что она не убивала своего супруга, а причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Как сообщал УНИАН, ранее всплыли жуткие подробности смерти в РФ рэпера из Украины.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram