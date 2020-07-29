Путину доверяет все меньше россиян – свежие данные опросов

В прошлом году Путину, согласно опросу 2019 года, выразили доверие 40%, в 2017-м этот показатель доходил до 59%.

Российскому президенту Владимиру Путину по состоянию на конец июля 2020-го доверяет лишь 23% опрошенных граждан РФ.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса «Левады-центра», передает Радио Свобода.

У людей попросили назвать самостоятельно политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.

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В прошлом году Путину, согласно опросу 2019 года, выразили доверие 40%, в 2017-м этот показатель доходил до 59%.

При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60 % опрошенных, отрицательно – 33%. Полгода назад соотношение было 68% на 31%.

В последние месяцы Путина критиковали за то, как он реагировал на эпидемию коронавирусной инфекции. Вызвало протесты и голосования по поправкам к конституции, которые позволяют ему остаться на посту президента еще на два срока, поясняет издание.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявляют, что президент России Владимир Путин доволен выстроенной в РФ политической системой.

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