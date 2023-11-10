Ее провели в четверг, 9 октября.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали фрагмент операции, проведенной на территории Брянской области.

Видео опубликовано в официальном Telegram-канале РДК. Утверждается, что 9 ноября группа солдат пересекла границу с Российской Федерацией и уничтожила автомобиль подполковника Федеральной службы безопасности, он погиб.

"Короткий видеоотчёт об успешной атаке бойцов диверсионно-разведывательной группы РДК. В результате профессиональных засадных действий уничтожен подполковник ФСБ и служебный внедорожник", - написали они.

Последний рейд РДК в Брянскую область: что известно

Сегодня ряд российских Telegram-каналов сообщил, что вчера в российском селе Улица была расстреляна машина российских пограничников УАЗ-Патриот.

По их данным, в результате обстрела погиб заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Пограничного управления ФСБ подполковник Сергей Шатый. Позже о своей причастности к операции заявили в Русском добровольческом корпусе.

Как известно, это не первая операция РДК на территории РФ. За время полномасштабной войны российские оккупанты неоднократно обвиняли их в прорыве границы.

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