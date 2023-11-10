Российские бойцы показали несколько кадров операции и пообещали видео впоследствии.

В Брянской области РФ расстреляли автомобиль с российскими пограничниками. В результате атаки был ликвидирован подполковник Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как сообщают Astra и "База", обстрел произошел 9 ноября в районе 16:00 в селе Улица. Неизвестный из стрелкового оружия открыл огонь по машине УАЗ-Патриот ПУ ФСБ.

На месте от ранений погиб заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения ПУ ФСБ подполковник Сергей Шатый.

Видео дня

Затем "Русский добровольческий корпус", воюющий против российских захватчиков на стороне Украины, заявил об успешной операции в Брянской области. Очевидно, бойцы подтвердили, что именно они стоят за ликвидацией Шатого.

"Диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела основу транспорта противника в Брянской области. Со временем будет выложено видео объективного контроля", - говорится в сообщении.

Последние новости из Брянской области

Поздно вечером 12 октября в российском Брянске в который раз было неспокойно. В районе мясокомбината на окраине города вспыхнул масштабный пожар – перед этим местные слышали "хлопки".

Местные власти обвинили ВСУ в атаке дрона. Традиционно там уточнили, что беспилотник "подавили".

Впоследствии, 13 октября, в РФ заявили, что украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области.

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