Из переведенной доверчивой невестой суммы только 300 тысяч были ее сбережениями: остальные она взяла в кредит.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении неизвестного афериста, выманившего у местной жительницы все сбережения и более двух миллионов заемных средств. После этого мужчина исчез, а жертва обратилась в полицию.

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Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на заявление ГУ МВД региона.

"Два года назад в одном мессенджеров 35-летняя жительница Нязепетровска познакомилась с мужчиной, который представился военным из Америки. Через некоторое время друг по переписке начал выражал пылкие чувства и готовность связать себя узами брака. Однако пояснил, что для приезда в Россию ему нужно собрать небольшую сумму для оформления документов для выхода на военную пенсию", - говорится в сообщении.

С февраля прошлого года жертва брачного афериста начала оплачивать сбор справок и документов, совершив общей сложности 14 переводов на сумму от 1200 до 7400 долларов. Все это время она предлагала жениху выйти на видеосвязь, но он заявил, что это "невозможно ввиду секретности его службы".

"В общей сложности доверчивая невеста потеряла 2,610 миллиона рублей, из которых только 300 тысяч были ее собственными сбережениями. Остальные она взяла в кредит", - подчеркивает издание.

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Автор: УНИАН