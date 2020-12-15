С начала декабря в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.

В департаменте киберполиции Национальной полиции Украины предупреждают об активизации мошенников, которые выманивают деньги у граждан под видом предоставления государственных компенсационных выплат предпринимателям.

Как сообщается на сайте Нацполиции, с начала декабря в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.

В киберполиции рассказали о типичной схеме мошенничества. "Обычно правонарушители размещают видео, где президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8 тыс. грн. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый", - говорится в сообщении.

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На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получению электронной подписи, прохождению идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот.

"После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - отметили в полиции.

Учитывая это, в киберполиции призывает граждан быть бдительными и советует получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников; не переходить по сомнительным ссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним.

"И если личная (персональная) информация все же разглашена, обратиться в банк и заблокировать карту. А в случае подозрения мошеннических действий - немедленно сообщать в правоохранительные органы", - добавили в полиции.

Помощь предпринимателям в Украине: что известно

Портал "Дія" 14 декабря начал принимать заявки на получение 8 тысяч гривень одноразовой помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

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Автор: Дмитрий Хилюк