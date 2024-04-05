Британская разведка сообщила как российский диктатор Владимир Путин создает новую российскую элиту по критерию поддержки войны против Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.
В частности, со времени начала вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года, Россия перевела под государственный контроль около 180 компаний. Предположительно, что общая стоимость этих компаний примерно составляет 11,5 млрд долларов.
"Почти наверняка, что приоритет отдавался иностранным компаниям, в том числе компаниям, которые находились в собственности россиян, живущих за рубежом. Очень вероятно, что это произошло из-за желания государства уменьшить зарубежные (особенно западные) связи в российской экономике", - говорится в сообщении.
Как отмечает разведка, российское государство перераспределяло активы между приближенными к Кремлю бизнесменами, которые поддерживают войну против Украины.
"Вероятно, что эта деприватизация связана с призывом российского президента Владимира Путина во время его обращения в феврале 2024 года к формированию новой националистической элиты на основе войны в Украине. Увеличение расходов на оборону почти наверняка усилило финансовое давление на российское государство вместе с экономическими санкциями и оттоком капитала из РФ после начала вторжения. Весьма вероятно, что российское государство устанавливает больший контроль над компаниями в стратегических отраслях, таких как оборонная", - отметила разведка.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, Путин рассказал, кого он видит в будущем в качестве элиты страны - в нее должны войти участники кровавой войны против Украины, а не посетители модных, "голых" вечеринок.