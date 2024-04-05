В частности, над иностранными компаниями устанавливается государственный контроль РФ и их передают под управление приближенным к Кремлю бизнесменам, которые поддерживают войну против Украины.

Британская разведка сообщила как российский диктатор Владимир Путин создает новую российскую элиту по критерию поддержки войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, со времени начала вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года, Россия перевела под государственный контроль около 180 компаний. Предположительно, что общая стоимость этих компаний примерно составляет 11,5 млрд долларов.

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"Почти наверняка, что приоритет отдавался иностранным компаниям, в том числе компаниям, которые находились в собственности россиян, живущих за рубежом. Очень вероятно, что это произошло из-за желания государства уменьшить зарубежные (особенно западные) связи в российской экономике", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, российское государство перераспределяло активы между приближенными к Кремлю бизнесменами, которые поддерживают войну против Украины.

"Вероятно, что эта деприватизация связана с призывом российского президента Владимира Путина во время его обращения в феврале 2024 года к формированию новой националистической элиты на основе войны в Украине. Увеличение расходов на оборону почти наверняка усилило финансовое давление на российское государство вместе с экономическими санкциями и оттоком капитала из РФ после начала вторжения. Весьма вероятно, что российское государство устанавливает больший контроль над компаниями в стратегических отраслях, таких как оборонная", - отметила разведка.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Путин рассказал, кого он видит в будущем в качестве элиты страны - в нее должны войти участники кровавой войны против Украины, а не посетители модных, "голых" вечеринок.

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