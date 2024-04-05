Он говорит россиянам, что без рабочей силы мигрантов, страна не справится.

Правитель России Владимир Путин после разжигания ненависти и публичных наказаний, которые устроил его режим "причастным" к событиям в "Крокусе" гражданам Таджикистана, рассказывает ксенофобному обществу о потребности в мигрантах.

О такой непоследовательности диктатора пишет американский Институт изучения войны (ISW). Там напомнили, как 4 апреля на 12-м съезде Федерации независимых профсоюзов России (событие было в Москве) Путин рассказывал, что будущий дефицит рабочей силы - совершенно очевидное явление, и что для страны "критически важно" повысить производительность труда.

При этом диктатор сказал, что у России нет особого выбора - она должна поощрять приезжать рабочую силу из-за рубежа.

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"Похоже, Путин говорит российскому ксенофобскому ультранационалистическому сообществу, что Россия должна продолжать полагаться на миграцию для решения проблемы нехватки рабочей силы, что, вероятно, является сигналом для российских ультранационалистов прекратить призывы к антимигрантской политике, особенно после террористической атаки в Крокус Сити Холле 22 марта", - считает ISW.

Ранее Институт уже подчеркивал, что антииммигрантская политика, которую сначала разожгла Россия событиями в "Крокусе", вероятно, усилит дефицит рабочей силы, что негативно повлияет на экономику. Уже тогда было очевидно: несмотря на публичные пытки "причастных" к событиям в Подмосковье, российские власти вряд ли полностью уступят ультранационалистическим ксенофобским требованиям общества резко сократить иммиграцию в Россию.

Путин достиг цели терактом в России

Накануне ISW также оценил, что Путин все же достиг цели терактом в "Крокусе". Многие эксперты и аналитические ведомства говорили, что причиной трагедии может оказаться желание Кремля мобилизовать больше людей на войну в Украине. Там навязывали идею о том, что россияне должны отомстить Киеву за смерти людей, хотя пока нет ни одного доказательства о том, что Украина имеет какое-то отношение к теракту.

Американские аналитики говорят, что соответствующая "путинская" кампания дала свой эффект - привела к неслыханной явке в военкоматах. В Минобороны РФ говорили, что за последние 10 дней около 16 тысяч россиян захотели подписать контракт и пойти в армию. Если это правда, это свидетельствует об успехе Путина.

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