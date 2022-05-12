В России оштрафовали на 93 тысячи рублей мужчину, который вылил на крыльцо мэрии Новосибирска желтую и синюю краску.
Об этом сообщается в Telegram-канале Tayga.info.
Директор частной котельной Станислав Карзанов разлил краски в цветах украинского флага на крыльце мэрии.
Судья Центрального районного суда признала его виновным сразу по двум протоколам по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).
Также сообщается, что суд рассмотрит еще один протокол по этой же статье.
Ранее сообщалось, что в РФ тренера спортивной школы трижды оштрафовали за сорванные буквы Z.
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